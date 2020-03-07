وزارة الصحة تعلن تأكيد تشخيص 8 حالات جديدة مصابة بكورونا

2020/03/07 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة مصابة بكورونا، مبينة ان خمسة منهم في بغداد واثنان بالسليمانية والحالة الثامنة للمرأة التي توفيت اليوم في كربلاء.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته وكالة صدى, انه “تم تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة في العراق، خمس اصابات في بغداد وتأكيد اصابتين

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