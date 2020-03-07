كردستان تعزل آلاف المواطنين بسبب “كورونا”

2020/03/07 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وضع اكثر من 2804 مواطنا في اقليم كردستان العراق مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من 30 موقعا مختلفا في حالة العزل وتم التأكد من خلو 982 مواطنا من الفيروس وإخراجهم من الحجر الصحي.وقالت مصادر صحفية، اطلعت عليها وكالة ، العهد نيوز، انه “أجريت الفحوصات لـ 27 مشتبها به وبينت النتيجة أن هنالك […]

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