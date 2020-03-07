الشرطة البرازيلية تعتقل مهاجم برشلونة السابق بتهمة التزوير

2020/03/07 | 09:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة باراغواي، السبت، إنها اعتقلت رونالدينيو جاوتشو، مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق لكرة القدم، لمحاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف.وأفاد جيلبرتو فليتاس، رئيس وحدة التحقيقات في شرطة […]

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