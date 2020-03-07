حملة “وعي” تصل إلى حزام بغداد للتثقيف بشأن كورونا

2020/03/07 | 09:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت طبابة اللواء 27 بالحشد الشعبي جولة تثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية إعلام الحشد الشعبي في مناطق حزام بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن طبابة اللواء 27 بالحشد الشعبي نظمت جولة تثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية إعلام الحشد الشعبي في مناطق حزام بغداد.وكانت حملة

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