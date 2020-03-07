وزير الهجرة يوجه بتعفير وتعقيم مخيمات النازحين للوقاية من الاصابة بكورونا

2020/03/07 | 09:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء عقب الاجتماع عقدته خلية الأزمة الوزارية ولجنة الأمر الديواني (٥٥) لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة فيروس كورونا، أن الاجتماع وجه كافة الدوائر المعنية في وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني لتعفير وتعقيم كافة مخيمات النازحين لدرء الإصابة عنهم من فيروس كورونا فضلا عن توفير الدعم المادي إلى هذه الفرق.يذكر أن فرع

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