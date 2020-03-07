صحيفة:المستشفيات الأمريكية تستعد لمايقرب نصف مليون حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/07 | 09:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وثائق مسربة: المستشفيات الأمريكية تستعد لمايقرب 96 مليون إصابة بفيروس #كورونا وما يقرب من نصف مليون حالة وفاة وبحسب صحيفة الديلي ميل، المعلومات مأخوذة من شرائح مسربة من عرض […]

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