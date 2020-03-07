العبور إلى شاطئ الحلم

2020/03/07 | 09:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى محمد غريب ( 1 ) تلك التلال على يسار حقلنا المغسول بالمطر / تُخبأ النفوس في الجلوس/ وتشغل السواعد المسنودة بالحبال وتفتح الأبواب في محن المحال/ والأمل المكنون في […]

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