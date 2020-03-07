مجتهد يكشف عن سبب اعتقالات الامراء بالسعودية

2020/03/07 | 09:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، إن حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الأمراء، “يبدو أنها مرتبطة بتنصيب مترقب لـ(ولي العهد الأمير محمد) بن سلمان ملكا”.جاء ذلك، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، قال فيها إن هناك رفضا شاملا داخل العائلة لهذا التنصيب (دون تقديم المزيد من التفاصيل).ولم يحدد “مجتهد”، إن كان تنصيب […]

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