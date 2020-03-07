نائب: جيوش الكترونية تروج لمرشح معين لرئاسة الوزراء لإشغال الرأي العام

2020/03/07 | 09:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اتهم النائب عن تحالف الفتح، السبت، جيوشا الكترونية بالترويج لمرشح معين لرئاسة الوزراء من اجل اشغال الرأي العام وتأجيج الشارع العراقي.وقال الحيدري، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “الجيوش الالكترونية بدأت تروج لأسماء محددة من اجل اشغال الرأي العام وتأجيج الشارع العراقي”، مبينا أن “الكتل السياسية تنظر الى متطلبات […]

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