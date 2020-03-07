الصين تزف بشرى للعالم بشأن فيروس “كورونا”.. تعرف على موعد استخدام اللقاح الجديد

2020/03/07 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت الصين إن بعض لقاحات فيروس كورونا الجديد يمكن أن تكون قيد الاستخدام الشهر المقبل، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي إلى أكثر من 100000 حالة.بحسب صحيفة ” ديلي ميل“، يسعى العلماء في الصين لتطوير منتجات التحصين بخمس تقنيات علمية في آن واحد ، وفقًا للمسؤولين.وقال تشنج تشونج […]

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