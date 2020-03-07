مصرف الرافدين يفتتح فرع في الانبار لتقديم الخدمات المصرفية

2020/03/07 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن اعادة افتتاح فرع (عنه) في الانبار لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، انه “تم اعادة افتتاح فرع (عنه) بحضور مندوب المنطقة الغربية مسؤولين وموظفين وشيوخ ووجهاء المحافظة”.وأضاف البيان أن “افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في انعاش الحركة الاقتصادية وتخفيف العبء عن الموظفين

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