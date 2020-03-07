طبابة اللواء الأول بالحشد تنظم حملة تثقيفية للوقاية من كورونا

2020/03/07 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت طبابة اللواء الأول في الحشد الشعبي، امس الجمعة، حملة تثقيفية بين مقاتلي اللواء للوقاية من فيروس كورونا.

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