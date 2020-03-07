الحشد الشعبي يزود ذي قار بمستشفى ميداني للوقاية من كورونا

2020/03/07 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس الجمعة، تجهيز محافظة ذي قار بمستشفى ميداني للحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا.وقال مسؤول اعلام الحشد في ذي قار أزهر الازرقي لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن ” هيئة الحشد الشعبي وضمن حملة “وعي” التي اطلقتها قبل أيام، زودت المحافظة باربع سيارات مجهزة بكافة المستلزمات الطبية التي تحتاجها للوقاية

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