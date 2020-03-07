طبيب عراقي: وباء كورونا سيبدأ بالتلاشي من العراق الشهر المقبل

2020/03/07 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الطبيب الاقدم ايهاب الجابري، السبت، ان ارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الايام الماضية وفر على الحكومة مبالغ طائلة في تعفير المناطق ضد فيروس كورونا، مرجحا تلاشي الوباء بحلول شهر نيسان المقبل.وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “فيروس كورونا الذي وصل الى العراق ضعيف مقارنة بالفيروس المتواجد في الصين

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