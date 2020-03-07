وزارة اوقاف اقليم كوردستان ترفض فتوى

2020/03/07 | 10:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان يوم السبت عن قلقها ازاء الفتوى التي اصدرها المجلس الاعلى للأفتاء في الاقليم والتي تعتبر من يتوفى بفيروس كورونا المستجد "شهيدا".

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة مريوان النقشبندي في تصريح لإذاعة "صوت امريكا" قسم اللغة الكوردية اليوم، ان "اعتبار من يتوفى بفيروس كورونا شهيدا مدعاة للقلق (..) وغير مقبول ايضا لما يحتمله من تفسيرات خاطئة بين الناس".

واضاف ان "الله من يمنح درجة الشهادة ولا يحق لمجس الافتاء ان يحدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار".

وكان المجلس قد اصدر قبل ايام فتوى اعتبر فيها من يتوفى اثر اصابته بالفيروس "شهيدا".

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