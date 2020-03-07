2020/03/07 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت الإعلامية العراقية في قناة “أم بي سي” سهير القيسي، اليوم السبت، إن في العراق هناك من يتاجر بالتظاهرات ويلفق ليكون بطلًا أو داعمًا.وذكرت القيسي في تغريدة تابعتها “يس عراق” أن “المنتشر اليوم في العالم الافتراضي والواقعي في العراق هو المتاجرة بدعم المتظاهرين فهناك من يلفق حالة ( خطف ) ليكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا قالت سهير القيسي عن تظاهرات العراق؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا قالت سهير القيسي عن تظاهرات العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).