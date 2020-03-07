فيسبوك تغلق مكاتبها في لندن حتى الاثنين بسبب كورونا

2020/03/07 | 10:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة فيسبوك، امس الجمعة، إنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى، يوم الاثنين، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا.وأضافت الشركة في بيان “زار موظف – مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 – مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020، ومن ثم سنغلق مكاتبنا في لندن

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