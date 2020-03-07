سامح عسكر - تحديات الحقيقة في عصر العلم

2020/03/07 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر من منا لا يبحث عن الحقيقة أو لديه حقيقة خاصة ينشدها عن بقية العالم؟ ومن منا لا يطمئن إلا إذا عرف الحقيقة فينعكس صدقها على نفسه وترتاح سريرته، فإذن فاللحقيقة بُعدين اثنين الأشهر منها هو البُعد العقلي الذي يقنع الذهن بصدقية الشئ ، والبعد الثاني متمثل في نفسه التي تطمئن من الداخل ومن ثم تبني قرارها التالي بناء على هذين البُعدين..إذا كان للحقيقة هذه الأهمية فلماذا إذن يغضب الإنسان ويحزن أو يشك......

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