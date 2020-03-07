2020/03/07 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زينب_محمد_عبد_الرحيم حق الوعي والتمرُد النِسوي كيف للنساء أن يتمردن على الوضع القائم دون الحصول على حقهن في الوعي ؟يحتفي العالم الذي يمتلك الوعي بيوم المرأة العالمي والذي يوافق الثامن من شهر مارس/آذار وهذا حقًا إنجازًا عالميًا ربما يعطي المناضلات النِسويات الرائدات تكريمًا مجازيًا على كل الأفكار والوعي بالحق النِسوي اللاتي لطالما ناضلن وتعرضن للاضطهاد بسبب نشر هذه الأفكار وندين بالفضل فيما يخص المرأة والحركة ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زينب محمد عبد الرحيم - حق الوعي والتمرد النسوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زينب محمد عبد الرحيم - حق الوعي والتمرد النسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).