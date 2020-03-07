2020/03/07 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبدالله الدينُ والعِلم الإيمانُ والإيمانُ المقابل( إنّ الوقائعَ لشائنة، فلا فائدةَ من الاحتجاج، لأنّها هي الأقوى، إنّها بالحريّ أقوى من الحقيقة ) - غوته -عادل عبدالله1- في كتابه الشهير ( بحث في الفاهمة البشرية ) قدّم الفيلسوف الاسكتلندي ( ديفيد هيوم )تعريفين للمعجزة، يَجْدر بنا التعرّف اليهما هنا، و هما :أولاّ : (المعجزة، حدث ينتهك قوانين الطبيعة ).1ثانيا : (و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عادل عبدالله - الدينُ و العِلم - الإيمانُ و الإيمانُ المقابل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عادل عبدالله - الدينُ و العِلم - الإيمانُ و الإيمانُ المقابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).