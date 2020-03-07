2020/03/07 | 10:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: الاعتقاد بأن كورنا سيختفي بحلول الصيف "أمل زائف" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 10:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: الاعتقاد بأن كورنا سيختفي بحلول الصيف "أمل زائف") نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: الاعتقاد بأن كورنا سيختفي بحلول الصيف "أمل زائف") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).