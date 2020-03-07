السلطات السعودية تعتقل ولي العهد السابق وشقيق الملك بتهمة الخيانة

2020/03/07 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعتقلت السلطات السعودية الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق بتهمة الخيانة.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن مصادر وصفتها بالمقربة أن "السلطات فتشت منزليهما، واعتقلت أيضا شقيق الأمير نواف بن نايف".

واضافت الصحيفة أن "اعتقال الشخصين وهما حسب وصفها من أكثر الشخصيات البارزة في المملكة " من شأنه "تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإزاحة منافسيه على اعتلاء العرش."

وذكرت الصحيفة نقلا عن المصادر أن "حراسا من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين واعتقلوهما وفتشوا منزليهما، مشيرة إلى أنه قد وجهت لهما تهمة "الخيانة".

واستطردت الصحيفة أن "عقوبة هذا الفعل هو السجن مدى الحياة وقد تصل للإعدام".

بغداد اليوم-متابعة

قررت شركة "فيسبوك" إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين المقبل، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس "كورونا".

وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة: "إن موظفا في مكتبنا بسنغاف

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الطبية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 15 حالة.

وقال المركز إن الولاية أكدت حالة الوفاة رسميا، وبالتالي توفي 6 أشخاص على الأقل في

بغداد اليوم - متابعة

عبر غلام علي جعفر زادة النائب بالبرلمان عن مدينة رشت، مركز محافظة جيلان شمالي إيران، عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع التي تشهدها مشافي المدينة مع ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وحذر نائب مدينة رشت من مواجهة كارثة إنسانية

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