أمانة بغداد تعلن المباشرة بصيانة ثلاثة مجسرات مهمة وحيوية

2020/03/07 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت (07 آذار 2020)، المباشرة بصيانة ثلاثة مجسرات مهمة وحيوية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد، أنجزت في وقت سابق صيانة أربعة مجسرات حيوية هي (ملعب الشعب، وساحة قحطان، والعدل، والزهور،) والأعمال جارية في ما يخص صيانة مجسر ساحة بيروت حيث حققت فيه نسب انجاز متقدمة".





وأضافت، أن "الفترة المقبلة ستشهد المباشرة بأعمال صيانة وتأهيل ثلاثة مجسرات، وهي مجسر حي الأمانة، ومجسر شارع الربيعي، ومجسر ساحة المستنصرية، وبحسب التخصيصات المالية المتوفرة".

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