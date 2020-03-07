2020/03/07 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قررت شركة "فيسبوك" إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين المقبل، بعد أن ت...





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