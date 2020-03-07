2020/03/07 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قررت شركة "فيسبوك" إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين المقبل، بعد أن ت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"فيسبوك" تغلق مكاتبها في لندن بسبب "كورونا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
قررت شركة "فيسبوك" إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين المقبل، بعد أن ت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"فيسبوك" تغلق مكاتبها في لندن بسبب "كورونا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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