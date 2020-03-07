السلطات العراقية تمنع دخول الفرنسيين

2020/03/07 | 10:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت السفارة الفرنسية في العراق، السبت، أن السلطات العراقية امرت بمنع دخول الفرنسيين باستثناء الدبلوماسيين والوفود الرسمية....

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