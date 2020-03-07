عزل آلاف المواطنين الكرد في العراق بسبب

2020/03/07 | 10:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع اكثر من 2804 مواطنا في منطقة كردستان العراق مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من 30 موقعا مختلفا في حالة العزل وتم التأكد من خلو 982 مواطنا من الفيروس...

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