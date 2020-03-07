15 سيارة حكومية..بيد عصابة في النجف

2020/03/07 | 10:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الصقور الاستخبارية في النجف، يوم امس الجمعة، عن اعتقال عصابة سرقت 15 سيارة حكومية، مبينة ان العصابة مكونة من 12 متهما....

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