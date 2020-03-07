حراك نيابي لوضع آليات جديدة في اختيار مرشح رئاسة الحكومة

2020/03/07 | 10:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة الحكمة النيابية عن وجود حراك نيابي للضغط على القادة السياسيين لترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء.

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