مصرف الرافدين يفتتح فرعاً في قضاء (عنه) بالأنبار

2020/03/07 | 10:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين ،اليوم السبت، عن إعادة افتتاح فرع في محافظة الأنبار.

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