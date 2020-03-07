2020/03/07 | 10:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مرجع عراقي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مرجع عراقي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).