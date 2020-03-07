فلاح أمين الرهيمي - الأزمة العراقية إلى أين ...؟

2020/03/07 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن الظواهر الخارجية موجودة بيننا إلا أن معرفتنا لهذه الظواهر يكون مختلف بين إنسان وآخر حسب معرفة الإنسان ومصالحه ووجهة نظره كما أن اختلاف الفكر مع الواقع يختلف بين إنسان وآخر ولا يوجد إنسان يشبه إنسان آخر سواء كان عالم أو جاهل أو مثقف أو أمّي ويقول أب الاقتصاد الرأسمالي (آدم سمث) (لو توحدت الأفكار لبارت السلع) ومن خلال هذا المفهوم إن الأزمة العراقية أصبحت حلولها ومعالجتها مقتصرة بين رئاسة الجمهوري......

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