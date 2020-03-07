سعر الدولار في العراق اليوم السبت 7 آذار 2020

2020/03/07 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، ارتفاعا نسبياً في الاسواق المحلية في بغداد وعدد من المحافظات.وافتتح سعر الصرف ليوم السبت 7/3/2020 في بغداد – بورصة الكفاح بسعر 120,900 لكل مائة دولار، أما السعر في الصيرفات: السعر في الصيرفات السعر في الصيرفات شراء 120,500 بيع 121,500 —————- النجف 121,100 ————— اربيل 121,000 […]

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