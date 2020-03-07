مدونة حميد الكفائي

2020/03/07 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: حميد الكفائي صلوا على سيدنا النبي: حسب هيثم الجبوري فإن محمد علاوي أخبر الحلبوسي بأنه يعرف منذ 3 سنوات بأنه سيصبح رئيس وزراء وأنه سوف يسلم الراية للإمام المهدي عجل تعالى الله فرجه! ذُهِل الحلبوسي وقرر ألا يسمح لأمثاله بتولي رئاسة الوزراء! فشكرا للحلبوسي والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.صلوا على […]

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