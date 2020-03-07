اعتقال عصابة متخصصة بسرقة المركبات الحكومية في النجف

2020/03/07 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية ، القبض على 12 متهما يشكلون “أكبر عصابة” لسرقة المركبات الحكومية في محافظة النجف الاشرف .وذكر بيان للخلية وتلقته وكالة صدى، إنه ” تم متابعة مستمرة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في محافظة النجف لإحدى أهم العصابات المختصة بعمليات السرقة المنظمة والمتكررة للمركبات الحكومية في الأشهر الماضية، في محافظات النجف

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