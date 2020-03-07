وزارة العمل تعلن إطلاق ملحق لمن لم تظهر أسماؤهم بالدفعة الأولى للمعين المتفرغ

2020/03/07 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزمُ وزارة العملِ والشؤونِ الاجتماعيةِ اطلاقَ ملحقٍ لراتب المعين المتفرغ لمن لم تظهر اسماؤهم ضمن الدفعة الاولى التي جرى اطلاقها يوم امس الاول .وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الهيئة بصدد اطلاق ملحق خاص لراتب المعين المتفرغ

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