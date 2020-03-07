اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 7-3-2020 السبت

2020/03/07 | 11:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، إرتفاعاً نسبياً في الاسواق المحلية في بغداد وعدد من المحافظات.وافتتح سعر الصرف ليوم السبت 7/3/2020 في بغداد – بورصة الكفاح بسعر 120,900 لكل مائة دولار، أما السعر في الصيرفات: السعر في الصيرفات شراء 120,500 بيع 121,500 —————-النجف121,100—————اربيل 121,000———البصرة121,000———-السليمانية121,050————-الموصل121,150

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