تعرف على سبب بناء ساتر حول الكعبة(فيديو)

2020/03/07 | 11:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بناء ساتر في محيط الكعبة بمشاركة العشرات من العمال والموظفين.وكانت مصادر داخل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أفادت بأنه تقرر إغلاق الحرمين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.كما سيتم إغلاق […]

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