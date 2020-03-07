من الرميلان… التحالف الدولي يؤكد شراكته مع قسد ضد داعش

2020/03/07 | 11:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد التحالف الدولي عزمه الاستمرار في الحرب ضد تنظيم (داعش)، مؤكدا أنه لا يزال ملتزماً بـ”إرساء الاستقرار” في المناطق التي يتواجد فيها بمحافظتي الحسكة ودير الزور، وذلك في مؤتمر صحفي

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