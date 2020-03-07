الخارجية تعلن إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا

2020/03/07 | 11:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت وزارة الخارجية ايقاف دخول الوافدين الاجانب القادمين من تركيا وفرنسا واسبانيا ونيجيريا .وقال المتحدث باسم وزارةالخارجيةاحمد الصحاف في بيان :" تقرر ايقاف دخول الوافدين الاجانب القادمين من تركيا وفرنسا واسبانيا ونيجيريا ، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها الى العراق 13 دولة...

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