ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: الإجراءات في المطارات متوافقة مع معايير الصحة العالمية

2020/03/07 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل: الإجراءات في المطارات متوافقة مع معايير الصحة العالمية .

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