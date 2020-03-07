ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا خفيفة ومتوسطة ونسبة شفائها عالية جداً

2020/03/07 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل: معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق خفيفة ومتوسطة ونسبة شفائها عالية جداً .

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