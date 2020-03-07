بعضها يكون مضروبا.. كيف يمكنك معرفة الكمامات الصالحة للاستخدام؟

2020/03/07 | 11:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف أنحاء العالم منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان الصينية" نهاية شهر ديسمبر الماضي، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للجوء إلى أدوات الوقاية خاصة الكمامات، في ظل عدم التوصل إلى علاج له حتى الآن.

وكانت مصر قد شهدت حتى يوم الخميس، ظهور 3 حالات مصابة بفيروس كورونا جميعها لأشخاص أجانب، قبل أن تعلن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وحسب موقع "الوطن" من خلال حديثه مع الطبيب الصيدلي، أدهم عامر، طريقة معرفة الكمامات الصالحة للاستخدام.

وقال "عامر": "هناك العديد من الكمامات غير الصالحة التي تقوم بعض الأماكن بتصنيعها الآن، لاستغلال طلبات المواطنين المتواصلة عليها، لذلك يمكن التفريق بين الكمامة الصالحة للاستخدام والمضروبة عن طريقتين".

وأضاف: "الطريقة الأولى تكون عن طريق شراء الكمامة وهي مغلفة بـ"كيس بلاستيكي" داخل العلبة، وأن تكون كمامة واحدة فقط وليس عددًا كبيرًا من الكمامات داخل هذا التغليف".

وتابع: "الطريقة الثانية خاصة بالكمامات ذات الفلتر، ويتم معرفة الصالحة منها من خلال وضعها أمام الضوء، ففي حالة عدم مرور شعاع الضوء من الجهة الأخرى للفلتر تكون الكمامة سليمة".

واختتم "عامر" حديثه قائلا: "يجب على المواطنين معرفة أن الكمامة غير مفيدة للشخص السليم، لأنه من المفترض أن يتم ارتدائها من قبل المريض بالفيروس فقط حتى لا ينقل العدوى للشخص السليم".

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