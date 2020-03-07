مصدر: شامل كامل الاقرب لرئاسة الهيأة المؤقتة للكرة العراقية

2020/03/07 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، (7 آذار 2020)، أن الخبير الكروي شامل كامل هو الاقرب لرئاسة الهيأة المؤقتة للكرة العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الاتحاد الآسيوي يعرف جيدا كفاءة شامل كامل من خلال عمله في الاتحاد القاري"، مبينا، إن" كامل هو من بين الـ 13 شخصية اللذين تمت مقابلتهم من قبل لجنة مؤلفة من الاتحادين الدولي والآسيوي في الدوحة أمس الجمعة لغرض اختيار لجنة مؤقتة لقيادة الكرة العراقية".

وكان الاتحاد الدولي باللعبة قد اختار قائمة مؤلفة من أياد بنيان، وأحمد إبراهيم، وأحمد راضي، وعباس عبد الحسين، والدكتور شامل كامل، والدكتور أسعد لازم، واحمد علي كامل، وشرار حيدر، وباسم جمال، والدكتور رافد عبد الأمير، والدكتور حسن الحسناوي، والدكتور حسين الربيعي، والدكتور علاء عبد القادر، والدكتور موفق عبد الوهاب، وأجرى لهم مقابلة، لاختيار ستة منهم لإدارة الكرة العراقية والاعداد لانتخابات جديدة للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، وحضرت الاسماء المقابلة باستثناء شرار حيدر الذي رفض المغادرة الى الدوحة.

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، الجمعة (06 آذار 2020)، عن الأسئلة التي ستقدم للمرشحين لقيادة اتحاد الكرة مؤقتاً، لغرض اختيار 6 أشخاص من أصل 13 يجرون المقابلة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي بالعاصمة القطرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليو

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