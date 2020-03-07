إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل

2020/03/07 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الموصل

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، السبت (07 آذار 2020)، بإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة جن...





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