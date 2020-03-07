الحجرُ الصحي للمرجع “هادي المدرّسي” وأسرته بعد إصابتهم بـ”كورونا”

2020/03/07 | 11:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت يخضع رجل الدين الشيعي #هادي_المدرسي، إلى الحجر الصحي مع عائلته، في مدينة #قُم الإيرانية، بعد الاشتباه باصابتهم بفايروس “#كورونا”.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر قولها

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