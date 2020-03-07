2020/03/07 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 29/2/2020-4/5/2020عزز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قاعدته الانتخابية اليمينية بطرح تعهدات للناخبين الاسرائيليين كانت تدور بمجملها حول تطوير الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها ، والتي بدت وكأنها الوصفة السحرية للحصول على الفوز .فعشية الانتخابات الاسرائيلية ولكسب أصوات الناخبين من اليمين واليمين المتطرف ومجلس التجمعات الاستيطان......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مديحه الأعرج - زعيم الليكود يعد بالضم خلال أسابيع والإدارة الاميركية تمارس الابتزاز وتتوعد بتقديم الدعم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مديحه الأعرج - زعيم الليكود يعد بالضم خلال أسابيع والإدارة الاميركية تمارس الابتزاز وتتوعد بتقديم الدعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).