جرحى بتفجير يستهدف عاملين قرب حقل نفطي في محافظة عراقية

2020/03/07 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت باصابة عاملين بانفجار في قاطع يضم حقلا نفطيا في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت في قاطع نجمة مستهدفة مقاولا وعمال حقول، مشيرا الى اصابة ثلاثة بجروح.

واضاف المصدر انه تم نقل المصابين إلى المستشفى جنوب مدينة الموصل.

وتوجد في محافظة نينوى عدة حقول نفط أبرزها القيارة والنجمة وعين زالة وصفية، فضلا عن حقول ضخمة في سهل نينوى ما زالت غير مستثمرة حتى الآن.

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