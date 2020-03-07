أيسلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

2020/03/07 | 11:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة التلغراف النرويجية أن السلطات الأيسلندية قررت فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد.بعد فرض حالة الطوارئ، ستبدأ تطبيق قواعد أكثر صرامة للوقاية من العدوى، بما في ذلك قواعد النظافة، في مؤسسات مختلفة في آيسلندا.وفي الوقت نفسه، قررت السلطات الآيسلندية عدم فرض حظر على تنظيم مناسبات جماهيرية،

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