الخطوط الجوية الاردنية تنفي تعليق رحلاتها الجوية الى بغداد

2020/03/07 | 11:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، السبت، الأنباء التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية والتي تحدثت عن تعليق الشركة لرحلاتها الجوية بين عمان وبغداد.وقال مدير الملكية في العراق الاستاذ عبدالله الزيود في بيان تلتقه وكالة صدى , ان “رحلات الشركة بين العاصمتين الأردنية والعراقية لا تزال مستمرة”، مشيرة إلى أن “ما يجري خلال هذه الفترة

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