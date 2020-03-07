ممثل الصحة العالمية في العراق يكشف إجراءات الوقاية من ’’كورونا’’ ويؤكد: سترتفع حالات الشفاء

2020/03/07 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، السبت (07 آذار 2020)، إرسال مستلزمات...





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